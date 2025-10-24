Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

«Сегодня, около 18.00, на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта», — уточняет Октябрьская железная дорога (ОЖД).

В результате обрушения часть потолка обрушилась на платформу. Движение поездов продолжается в штатном режиме. Пострадавших нет.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в одной из палат Детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске рухнул потолок.

Инцидент произошел утром 23 октября, когда сотрудники обнаружили трещину в потолке. Обрушение могло произойти в хирургическом корпусе. Администрация больницы оперативно перевела 46 детей из этого крыла в другие помещения.

Также ранее 5-tv.ru сообщал о том, что часть потолка обвалилась в школе в Забайкалье.

Инцидент произошел вскоре после завершения ремонтных работ, потолок обвалился в одном из учебных классов.

