Утечку радиоактивной жидкости выявили на АЭС в Японии

Инцидент не связан с землетрясением, произошедшим накануне.

Утечку радиоактивной жидкости выявили на АЭС «Онагава» в Японии

На втором энергоблоке АЭС «Онагава» на японском острове Хонсю зафиксировали утечку радиоактивных веществ. О происшествии сообщила пресс-служба оператора станции Tohoku Electric Power.

В компании сообщили, что днем в турбинном отсеке обнаружили жидкость, которая вытекала через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. Реактор на тот момент не эксплуатировался.

Оператор также подчеркнул, что инцидент не связан произошедшими накануне подземными толчками мощностью 6,3. Происшествие никак не повлияет на окружающую среду, поскольку жидкость не распространилась за пределы атомной станции.

Ранее украинские беспилотники атаковали территорию рядом с Запорожской АЭС. В результате удара ранения получили двое сотрудников ядерного объекта. Их доставили в медико-санитарную часть, где им оказали помощь. Руководство станции назвало действия ВСУ актом терроризма, которые угрожают жизни рабочим. До этого дрону повредили лабораторию внешнего радиационного контроля АЭС. Ущерб зданию подтвердили в МАГАТЭ.

