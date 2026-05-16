Родные Светличной объяснили, почему на ее могиле до сих пор нет памятника

Мурад Устаров
По словам невестки, процесс требует определенного времени.

Когда на могиле Светланы Светличной установят памятник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Памятник на могиле Светланы Светличной появится до осени

Родственники заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной рассказали, когда на могиле актрисы установят памятник. Планами и причинами затягивания процесса поделилась в беседе с 360.ru ее невестка Ольга.

Она заявила, что само надгробие уже практически готово, однако его установку нужно проводить в определенное время. По ее словам, монумент актрисе планируют поставить до осени этого года.

«Памятник ставится по законам с 15 мая по 15 октября. Раньше никто не ставит. Он уже полностью готов. Это будет хороший памятник», — сообщила невестка.

Ольга также отметила, что в ближайшее время внучка отправится на Троекуровское кладбище, где похоронена Светличная, чтобы получить разрешение на установку памятника и решить ряд организационных вопросов.

Светличной 15 мая могло бы исполниться 86 лет. Актриса ушла из жизни в ноябре 2024 года из-за сердечной недостаточности. Она прославилась благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны».

