«Вернулись к истокам»: t.A.T.u. впервые за 15 лет дала сольный концерт

Группа t.A.T.u. выступила с концертом в Москве впервые за 15 лет

Легендарная музыкальная группа t.A.T.u. впервые за 15 лет вышла на сцену с сольным концертом в Москве. Выступление прошло 24 октября в концертном зале Tau. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru солистки рассказали о причине воссоединения.

По словам Лены Катиной, их с Юлией Волковой творчество пользуется неугасаемой популярностью. Многочисленные письма и просьбы фанатов подтолкнули солисток к долгожданному воссоединению.

«Это правда, фанаты не перестают писать <…>, и мы решили, что можно попробовать как-то вернуться к истокам и сделать что-то совместное», — поделилась Катина.

Солистка добавила, что музыка t.A.T.u. будет актуальна в любое время, их композиции слушают даже дети, что свидетельствует о вечной ценности их творчества и высоком качестве песен.

Юлия Волкова объяснила растущую популярность их музыки с ностальгией у аудитории. По ее словам, хиты 1980-х и 1990-х годов по-прежнему остаются в тренде. Солистка также рассказала о возрождении западных музыкальных групп.

«Я думаю, что люди просто соскучились. И на сегодняшний день актуальны 1990-е и 1980-е, объединяются многие западные — „Бэкстрит Бойз“ дают туры», — рассказала Волкова.

На концерте t.A.T.u. собрались сотни поклонников их творчества. Солистки стартовали с легендарного хита All The Things She Said.

Настоящий фурор вызвали любимые хиты "Простые движения» и «Нас не догонят». Кроме того, в тот вечер звучали такие композиции, как «30 минут», You And I, How Soon Is Now, Show Me Love, «Обезьянка ноль», Running Blind.

