«Вернулись к истокам»: t.A.T.u. впервые за 15 лет дала сольный концерт
Солистки объяснили растущую популярность своих песен ностальгией у аудитории.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Группа t.A.T.u. выступила с концертом в Москве впервые за 15 лет
Легендарная музыкальная группа t.A.T.u. впервые за 15 лет вышла на сцену с сольным концертом в Москве. Выступление прошло 24 октября в концертном зале Tau. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru солистки рассказали о причине воссоединения.
По словам Лены Катиной, их с Юлией Волковой творчество пользуется неугасаемой популярностью. Многочисленные письма и просьбы фанатов подтолкнули солисток к долгожданному воссоединению.
«Это правда, фанаты не перестают писать <…>, и мы решили, что можно попробовать как-то вернуться к истокам и сделать что-то совместное», — поделилась Катина.
Солистка добавила, что музыка t.A.T.u. будет актуальна в любое время, их композиции слушают даже дети, что свидетельствует о вечной ценности их творчества и высоком качестве песен.
Юлия Волкова объяснила растущую популярность их музыки с ностальгией у аудитории. По ее словам, хиты 1980-х и 1990-х годов по-прежнему остаются в тренде. Солистка также рассказала о возрождении западных музыкальных групп.
«Я думаю, что люди просто соскучились. И на сегодняшний день актуальны 1990-е и 1980-е, объединяются многие западные — „Бэкстрит Бойз“ дают туры», — рассказала Волкова.
На концерте t.A.T.u. собрались сотни поклонников их творчества. Солистки стартовали с легендарного хита All The Things She Said.
Настоящий фурор вызвали любимые хиты "Простые движения» и «Нас не догонят». Кроме того, в тот вечер звучали такие композиции, как «30 минут», You And I, How Soon Is Now, Show Me Love, «Обезьянка ноль», Running Blind.
Ранее 5-tv.ru раассказал, почему окончательно рассорились солистки группы «Ранеток». О попытке воссоединения коллектива рассказала экс-участница Анна Руднева.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
100%
Нашли ошибку?