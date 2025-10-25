«Я же генерал»: Михалков ответил на вопрос про «котлы»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 886 0

Народный артист РФ улыбнулся, когда ему напомнили о сцене из его фильма.

Фото, видео: Кадр из х/ф «Утомленные солнцем 2: Цитадель ». реж.: Никита Михалков, 2011 г.; 5-tv.ru

Никита Михалков с юмором ответил на вопрос про свои часы

Народный артист РФ и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков с юмором воспринял вопрос о «генеральских котлах». Он с улыбкой ответил на него в рамках творческой встречи со студентами на 45-м международном студенческом фестивале ВГИК. Кадры мероприятия публикует 5-tv.ru.

«Никита Сергеевич, а у вас че, „котлы“ генеральские, что ли?» — спросили у него.

«Я же генерал», — рассмеялся Михалков.

«Генеральские котлы» — интернет-мем, ставший популярным в последние несколько месяцев. Он возник благодаря сцене из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель». В этой сцене вор пытается отобрать у героя Михалкова дорогие наручные часы, которые по лагерному жаргону называются «котлами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков отметил важность видеть хорошее в жизни. Кинорежиссер сравнил жизнь с колесом, а человека — с мухой, которая кружится в этом колесе.

Во вторник, 21 октября, Владимир Путин наградил Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

