Спасатели обыскали еще шесть квадратных километров в поисках семьи Усольцевых

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

Найти пропавших снова не удалось.

Как продвигаются поиски семьи Усольцевых

Фото: Telegram/КГКУ «Спасатель»/spasatel24

Спасатели Красноярского края обследовали еще шесть квадратных километров в горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба краевого государственного учреждения «Спасатель».

Они обыскали местность поселка Кутурчин Партизанского района. Найти пропавших не удалось, поисковые мероприятия будут продолжены сегодня же.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое взрослых и пятилетняя девочка из семьи Усольцевых пропали 28 сентября в Красноярском крае в районе Минской петли. Туристы следовали по маршруту к горе Буратинка. Вместе с ними была и их собака корги.

В поисках участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители, применялись беспилотники. Экстренные службы обследовали сотни квадратных километров, нашли машину пропавших и поймали радиосигнал телефона отца семейства.

Основной версией их пропажи остается несчастный случай. При этом руководитель одного из отрядов выдвинула версию, что Усольцевы могли укрыться у живущих в тайге старообрядцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

