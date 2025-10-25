Спасатели обыскали еще шесть квадратных километров в поисках семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского края обследовали еще шесть квадратных километров в горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых. Об этом сообщила пресс-служба краевого государственного учреждения «Спасатель».

Они обыскали местность поселка Кутурчин Партизанского района. Найти пропавших не удалось, поисковые мероприятия будут продолжены сегодня же.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое взрослых и пятилетняя девочка из семьи Усольцевых пропали 28 сентября в Красноярском крае в районе Минской петли. Туристы следовали по маршруту к горе Буратинка. Вместе с ними была и их собака корги.

В поисках участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители, применялись беспилотники. Экстренные службы обследовали сотни квадратных километров, нашли машину пропавших и поймали радиосигнал телефона отца семейства.

Основной версией их пропажи остается несчастный случай. При этом руководитель одного из отрядов выдвинула версию, что Усольцевы могли укрыться у живущих в тайге старообрядцев.

