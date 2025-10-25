В РФ разработали сценарии применения дрона «Судного дня» в случае ядерных ударов

В случае ядерного удара по РФ для более эффективного спасения населения будет применяться FPV-дрон «Судного дня». Эксперты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали серию сценариев применения беспилотника, сообщил ТАСС генеральный конструктор организации Дмитрий Кузякин.

Дрон входит в проект «Хруст» и включен в систему мониторинга уровня загрязнения окружающей среды при радиационной катастрофе. Эта система может помочь спасти огромное количество жизней в случае развития такого сценария.

Кузякин подчеркнул, что при ядерном ударе не погибнет все население страны сразу. В течение нескольких недель основной угрозой будет распространение зараженной пыли и пепла.

В первые же часы после ударов необходимо будет точно знать места и уровень заражения. БПЛА «Судного дня» создан для сбора этих данных. При этом пилот сможет оставаться внутри спецтехники или автомобиля, сопровождая эвакуационные группы.

