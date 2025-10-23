Трамп: деэскалация в ядерной сфере, о которой говорил Путин, — это хорошо

Борис Сатаров
Американский лидер отметил, что не возражает против инициативы Москвы по продлению действия ограничений.

Что сказал Трамп о ДСНВ

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку российской инициативе, касающейся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что не имеет возражений против предложений Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после февраля 2026 года Россия готова продолжать придерживаться ограничений, установленных договором.

«Президент Путин в телефонном звонке упомянул ядерную сферу — деэскалацию. И я не против. Я думаю, это хорошо», — сказал Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отмечал, что отказ США от участия в договоренностях по ДСНВ может привести к росту ядерной напряженности и созданию «тотального вакуума» в сфере контроля над вооружениями.

В августе Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить переговоры с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения, назвав денуклеаризацию «очень масштабной целью».

