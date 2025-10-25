В Москве в районе Коммунарки произошла массовая драка

Массовая драка произошла в жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарки, Москва. Об инциденте сообщил столичный главк МВД на платформе MAX.

«В средствах массовой информации и сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК „Прокшино“ в районе Коммунарки», — отметили в ведомстве.

По словам уполномоченных сотрудников, от граждан этого района поступил ряд обращений по номеру 102. В данный момент на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции.

Полиция уточняет причины потасовки. В отношении ее участников и зачинщиков инициируется проверка.

По предварительной информации, участниками драки могли стать рабочие, которые вооружились палками, лопатами и взяли в руки камни. Уточнялось, что в инциденте могут быть пострадавшие. Помимо этого, повреждения нанесли нескольким припаркованным рядом автомобилям.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Бурятии учителя отстранили от работы после драки с учеником. Коллеги создали петицию в его защиту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.