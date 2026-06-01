Захарова обвинила Украину в «кровавом жертвоприношении» в День защиты детей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 38 0

Она подчеркнула, что Киев намеренно пропагандирует антиценности.

Захарова высказалась об атаке ВСУ на Геническ

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киев встречает Международный день защиты детей в виде очередного кровавого удара, а именно, убийством ребенка. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Геническа в Херсонской области украинскими беспилотниками.

Она подчеркнула, что Киев намеренно пропагандирует антиценности. Например, 9 мая ВСУ ударили по ветеранам ВОВ и снесли памятники героям-освободителям, установив мемориалы нацистам.

По словам Захаровой, подобные действия, как удар БПЛА по Геническу, — это демонстрация открытой террористической сущности и полная отмена цивилизационных ценностных ориентиров у представителей украинской власти.

«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: <…> уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — сказала политик.

Атака ВСУ на Геническ произошла в воскресенье, 31 мая. Удар пришелся по многоквартирным домам густонаселенного района города.

Погиб шестилетний ребенок и пострадали 11 мирных жителей.

По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, эта атака была намеренным террористическим актом киевского режима, поскольку никаких военных объектов рядом с домами не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 июн
В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с пассажирами
31 мая
Военных объектов рядом нет: ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа
31 мая
Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области
31 мая
Силы ПВО России за ночь уничтожили 216 украинских беспилотников
31 мая
В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА
31 мая
Перехватчики и мобильные группы ПВО: как Россия защищает небо от дронов ВСУ
30 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России
30 мая
Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека
29 мая
Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России
29 мая
ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

2:49
«Любовь!» — Надежда Бабкина про секрет бодрости в 76 лет
2:16
Замок на случай зомби-апокалипсиса за 40 млн рублей продают под Волгоградом
1:54
Захарова обвинила Украину в «кровавом жертвоприношении» в День защиты детей
1:29
Зеленский планирует назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ
1:02
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
0:47
Россиян предупредили о новых псевдотерминах мошенников

Сейчас читают

Россиян предупредили о новых псевдотерминах мошенников
Работа мечты: в Греции предлагают бесплатное жилье в обмен на уход за котами
Холера охватила десятки стран: Роспотребнадзор оценил риски для России
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео