Захарова обвинила Украину в «кровавом жертвоприношении» в День защиты детей
Она подчеркнула, что Киев намеренно пропагандирует антиценности.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Киев встречает Международный день защиты детей в виде очередного кровавого удара, а именно, убийством ребенка. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Геническа в Херсонской области украинскими беспилотниками.
Она подчеркнула, что Киев намеренно пропагандирует антиценности. Например, 9 мая ВСУ ударили по ветеранам ВОВ и снесли памятники героям-освободителям, установив мемориалы нацистам.
По словам Захаровой, подобные действия, как удар БПЛА по Геническу, — это демонстрация открытой террористической сущности и полная отмена цивилизационных ценностных ориентиров у представителей украинской власти.
«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: <…> уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — сказала политик.
Атака ВСУ на Геническ произошла в воскресенье, 31 мая. Удар пришелся по многоквартирным домам густонаселенного района города.
Погиб шестилетний ребенок и пострадали 11 мирных жителей.
По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, эта атака была намеренным террористическим актом киевского режима, поскольку никаких военных объектов рядом с домами не было.
