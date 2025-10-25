Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой

Анастасия Антоненко
В 05:46 мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении последнего украинского дрона.

Атака беспилотников ВСУ на Москву за ночь: последние новости

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Атака беспилотников на Москву

В ночь с 24 на 25 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над территорией Москвы семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом 25 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как следует из заявлений градоначальника, атака беспилотников ВСУ, направлявшихся на столицу, стартовала с 02:28 ночи. Последний дрон уничтожен в 05:46 утра по московскому времени.

Силы ПВО министерства обороны успешно отразили серию вражеских атак БПЛА, летевших на российскую столицу. Общее количество перехваченных дронов за ночь составило семь единиц.

В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, атаке с украинской стороны подверглась Ленинградская область. Силами ПВО было уничтожено несколько беспилотников, летевших на северную столицу.

