Однажды: Камала Харрис не исключила своего повторного участия в президентской гонке в США

Камала Харрис не исключила своего повторного участия в президентской гонке в США

Экс-вице-президент США Камала Харрис уверена, что президентом страны в будущем еще станет женщина, а, возможно, и она сама. В интервью BBC политик не исключила своего повторного участия в президентской гонке в 2028 году.

Камала Харрис заявила журналистам, что однажды она, возможно, займет президентский пост и добавила, что ее путь еще не закончен. Всю свою карьеру, по словам политика, она «посвятила служению обществу».

Кроме того, Харрис раскритиковала институты власти США, которые, по ее мнению, совершенно без боя подчинились Дональду Трампу.

Ранее нынешний президент США обвинил Харрис в подкупе знаменитостей во время предвыборной кампании. Об этом сообщал 5-tv.ru. По словам Дональда Трампа, Харрис заплатила некоторым звездам за политическую поддержку, а провели это как гонорар за выступление. А артистов Трамп обвинил в попытке нажиться на сломанной системе США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.