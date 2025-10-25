В Москве 62-летний мужчина застрелил свою 78-летнюю сожительницу

|
Лилия Килячкова
Ранее поведение фигурантов инцидента вопросов у соседей не вызывало.

В Москве мужчина застрелил сожительницу

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc

В квартире на юго-востоке Москвы мужчина застрелил свою сожительницу

В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело 78-летней женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«В квартире жилого дома на ул. 2-я Синичкина обнаружено тело женщины 1947 г. р. с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной информации, женщину застрелил ее 62-летний сожитель. По данным источника 5-tv.ru, стрелявший и убитая не вели маргинальный образ жизни.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона. Трагедия произошла 16 октября. Бордукова и рэпер вместе выпивали, после чего между ними началась ссора. Женщина нанесла удар ножом по горлу исполнителя.

