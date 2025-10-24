Суд вынес приговор жене рэпера ТрикоПюшона за убийство мужа

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 23 0

У Екатерины Бордуковой пятеро детей, которых ранее изъяли из семьи.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Челябинский металлургический район суд вынес приговор жене рэпера ТрикоПюшона многодетной матери Екатерине Бордуковой, признанной виновной в убийстве мужа. Наказание — восемь лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Суд также обязал подсудимую выплатить 18 тысяч рублей, потраченные на услуги назначенного ей государством адвоката.

Родственники рэпера на судебном заседании не присутствовали, моральные иски не заявляли.

Отмечается, что у Бордуковой — пятеро детей, которых ранее изъяли из семьи из-за ее злоупотребления спиртными напитками.

Трагедия произошла 16 октября. Репер со своей супругой выпивали, после чего между парой началась ссора. Женщина нанесла удар ножом по горлу исполнителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пенсионерку из Кузбасса осудили за помощь экстремистам.

С августа 2019 года по январь 2025 года женщина, рассылала документы от имени местной ячейки в различные органы власти, принимала участие в собраниях, посвященных деятельности объединения, и пропагандировала идеи, направленные против основ государственного строя, также осуществляла финансовую поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Возвращение легенды: «Тату» представит забытый альбом спустя два десятилетия
16:50
Суд вынес приговор жене рэпера ТрикоПюшона за убийство мужа
16:30
Мать-детоубийца из Свердловской области частично признала вину
16:26
Набиуллина: для дальнейшего снижения ключевой ставки нужно учитывать риски в отношении инфляции
16:21
В Госдуме предложили отменить алименты на отказников для сокращения числа абортов
16:07
Проекции на экране и шутки в духе времени: в Москве состоялся спецпоказ мюзикла «Первое свидание»

Сейчас читают

«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом
«Он упал к моим ногам сам!» — Барановская впервые в жизни поймала букет невесты
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео