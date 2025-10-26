«Внимательно слежу»: Трамп дал ХАМАС 48 часов, чтобы вернуть тела заложников

Дональд Трамп дал ХАМАС 48 часов, чтобы вернуть тела заложников

Президент США Дональд Трамп дал палестинскому радикальному движению ХАМАС 48 часов, чтобы вернуть тела заложников, а также пригрозил серьезными мерами, если этого не произойдет. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом Великом Мирном процессе, примут меры. <…> Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим», — отметил Трамп.

Кроме того, президент заявил, что на Ближнем Востоке установился очень прочный мир. К тому же, по его словам, нынешнее положение вещей может «продлиться вечно».

О завершении войны в секторе Газа глава палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил 9 октября. С тех пор происходит поэтапная передача заложников Израилю. Несмотря на это, стороны продолжают обмениваться единичными обстрелами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по центральной части сектора Газа.

