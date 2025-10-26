«Внимательно слежу»: Трамп дал ХАМАС 48 часов, чтобы вернуть тела заложников

Даниил Ципелев
К тому же президент США сообщил о прочном мире на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп об освобождении заложников в секторе Газа

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Дональд Трамп дал ХАМАС 48 часов, чтобы вернуть тела заложников

Президент США Дональд Трамп дал палестинскому радикальному движению ХАМАС 48 часов, чтобы вернуть тела заложников, а также пригрозил серьезными мерами, если этого не произойдет. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом Великом Мирном процессе, примут меры. <…> Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим», — отметил Трамп.

Кроме того, президент заявил, что на Ближнем Востоке установился очень прочный мир. К тому же, по его словам, нынешнее положение вещей может «продлиться вечно».

О завершении войны в секторе Газа глава палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил 9 октября. С тех пор происходит поэтапная передача заложников Израилю. Несмотря на это, стороны продолжают обмениваться единичными обстрелами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по центральной части сектора Газа.

