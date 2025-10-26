«Счастье, которое не нужно откладывать»: в России разрабатывают новые меры поддержки семей

В России разрабатывают новые меры поддержки семей

Как насчет того, чтобы ставка по ипотеке зависела от количества детей? Чем больше семья, тем ниже процент! Или, может, изменить пропорцию материнского капитала, чтобы за второго платили больше, чем за первого, а за третьего еще больше? А может, каждой молодой семье по квартире или по дому? А что, было бы неплохо! Но пока это все идеи, которые, правда, обсуждаются в нужном месте и в нужное время. В конце прошлого года был создан Совет при президенте по демографии и семейной политике.

И вот состоялось его первое заседание, чтобы, так сказать, сверить карты и наметить ориентиры. С ориентирами все понятно — многодетная семья должна стать нормой. А вот что для этого сделать, это и стало основной темой. Есть несколько уровней решения демографической проблемы. Самый глубинный — ментальный. Надо в корне поменять стереотип: сначала карьера, потом семья.

«Отцовство и материнство — это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом. Вот что важно. Но, конечно, важно помогать молодым людям, семьям проходить через этот период своей жизни», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Государство и так много чем помогает — и материнский капитал, и выплаты многодетным на жилье, и семейная ипотека. И все это глава Совета по демографии, а это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, все перечислила. Но очевидно, этих мер недостаточно. И эксперты Совета, а это представители самых разных профессий из самых разных сфер — и чиновники, и ученые, и общественники призваны для того, чтобы придумать, что еще можно сделать. Даже, если угодно, помечтать. Лишь бы для общего блага.

«А вообще, знаете, Владимир Владимирович, хочется помечтать. Когда у нас появятся возможности — вот родился в семье третий, четвертый ребенок, и государство дает ему квартиру или собственный дом. Конечно, к тому же получило бы развитие индивидуальное жилье, деревянное домостроение. Леса у нас много», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У нас действительно много леса, Вы правильно сказали, но в лесу жить некоторые любят и хотят, но не все. Поэтому, кроме наличия леса, здесь нужна инфраструктура», — ответил Владимир Путин.

Проблема очевидна. По данным Росстата, коэффициент рождаемости в России в первом полугодии этого года составил 1,39 на женщину. Как вы понимаете, нормальный коэффициент рождаемости должен быть выше двух, чтобы банально происходило воспроизводство населения. У нас сейчас 1,39. У нас в принципе последние 40 лет ниже двух этот показатель. Как в перестройку начали играть. И это не только у нас. Это у всех развитых и в большинстве развивающихся стран.

Япония опустилась ниже «двойки» в рождаемости еще в 1970-е, а сейчас коэффициент упал и вовсе почти до единицы. Можно ли ситуацию быстро исправить? Да, привлечением свежей крови. Миграцией.

Однако японское общество настроено крайне консервативно в этом вопросе. Новый премьер-министр, а это впервые в истории страны женщина, Санаэ Такаити, говорит: «Мы не допустим тихого вторжения, мы не допустим „растворения“ японской идентичности». Это она о мигрантах.

Но есть же и другой подход, который демонстрирует Европа.

Где показатели деторождения точно также падают, где население точно также стареет, но там другая позиция: мигрантам — зеленый свет. Большой резонанс вызвали заявления нового министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, который сказал, что в стране 200 тысяч нелегальных мигрантов, потом сам себя поправил, что 700 тысяч, а потом и вовсе заявил, что не хочет давать правильные цифры, чтобы лишний раз не провоцировать население. Понятно, да, слишком много. Франция «размывается».

Так какой путь нам выбрать? На совете по демографии, конечно, об этом тоже говорили.

«Ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения на Родину наших соотечественников — русских и русскоговорящих людей, составляющих государствообразующую основу нашего общества», — сказал Владимир Путин.

С опорой на собственный демографический потенциал — вот он, ответ. Это еще один четкий ориентир. Мы не Франция, но и не Япония. У нас свой путь. После первой встречи Совет должен подготовить набор конкретных рекомендаций, которые могут стать уже реальными поручениями президента, то есть обязательными для исполнения.