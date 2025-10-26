В Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за последствий наводнения

В Валенсии более 50 тысяч жителей вышли на митинг, вызванный последствиями разрушительного наводнения, которое произошло в прошлом году. Протестующие выступили с требованием отставки президента Женералитата (органа самоуправления региона) Карлоса Масона. Об этом сообщила газета El Pais, ссылаясь на документ делегации правительства в Валенсии.

По информации источника, причиной недовольства жителей стало неэффективное реагирование местных властей на последствия прошлогоднего катастрофического наводнения, унесшего жизни 229 человек.

Как сообщает газета, акция протеста началась в 18:00 (20:00 по московскому времени) на площади Святого Августина. Митинг объединил более 200 общественных и профсоюзных организаций.

В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании, включая Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и восточную Андалусию, произошли масштабные наводнения. Стихия нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, а число погибших достигло 229 человек.

