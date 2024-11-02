Смертоносное бедствие: число жертв наводнения в Испании выросло до 200

В пострадавших районах работают волонтеры, привлечена армия.

Число жертв наводнения в Испании превысило 200 человек. Стихийное бедствие уже признали самым смертоносным за последние десятилетия в стране.

Разрушительный путь шторма показал Роскосмос. На кадрах видно, как циклон поразил значительную территорию Испании, в первую очередь — юго-восточное побережье.

Сильнее всех пострадала провинция Валенсия, именно там ливни привели к мощным потопам. Инфраструктура почти перестала существовать — тысячи домов остаются без света, а дороги завалены обломками машин и мусором. Некоторые автомобили просто занесло песком там, где еще несколько дней назад был берег реки.

К ликвидации последствий шторма уже привлекли более тысячи военных. В пострадавших районах начали действовать волонтеры. Они убирают улицы и раздают все самое необходимое — еду, воду и медикаменты. По всей Испании продолжается трехдневный траур.