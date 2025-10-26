Онкологический прорыв: ученые из США представили новый метод борьбы с раком

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Технология может стать началом новой эры неинвазивного лечения, используя точечное уничтожение опухолей без вреда для организма.

Ученые из США представили новый метод борьбы с раком

Фото: 5-tv.ru

Ученые США представили новый метод борьбы с раком взамен химио- и радиотерапии

Ученые США представили новый метод лечения рака, который может стать безопасной альтернативой химио- и радиотерапии. Технология сочетает светодиодный свет и мельчайшие пластинки олова. Об этом сообщило научное онлайн-издание ScienceAlert.

Исследования показали, что использование инфракрасного LED-света и специально разработанного противоракового материала, который ученые называют «нанопластинки SnOx», способны уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Лабораторные тесты показали высокую эффективность лечения раковых клеток. За 30 минут воздействия технология уничтожила до 92 % клеток рака кожи и 50 % клеток колоректального рака. При этом здоровые клетки остались нетронутыми.

Фототерапия станет доступнее для лечения рака. Она не потребует больших затрат на материалы и необходимость специализированных лабораторий. По мнению ученых, новая технология демонстрирует безопасность и инновационность нового подхода. Она может стать началом новой эры неинвазивного лечения, когда свет используется для точечного уничтожения опухолей без вреда для организма.

Пока терапия проходит ранние стадии исследований, но ее потенциал уже оценивают как один из самых перспективных направлений будущей медицины.

Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

