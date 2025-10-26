Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 433 0

Размер выплаты может достигать 70 и более процентов от стоимости жилища.

В Госдуме рассказали о субсидии для россиян на покупку жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Льготники или нуждающиеся в России могут получить субсидию на покупку жилья

Россияне, которые относятся к льготной категории и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут получить субсидию на покупку жилья, доступную только один раз в жизни. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам Кошелева, размер выплаты может достигать 70 и более процентов от стоимости квартиры в зависимости от категории льготника и времени нахождения в очереди. Право на такую субсидию имеют россияне, которые относятся к льготной категории или официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

«Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности или несоответствие площади жилья учетной норме, в расчете метража на человека, <…> аварийность жилья или наличие тяжелого хронического заболевания у члена семьи», — рассказал Кошелев.

Политик добавил, что к льготным категориям относятся семейные пары в возрасте до 35 лет, многодетные семьи, военные при определенной выслуге лет и члены семей погибших военнослужащих, бюджетники, госслужащие, участники земских программ, дети-сироты и ряд других категорий граждан.

Молодые семьи могут рассчитывать на 30-35% от расчетной стоимости жилья. Многодетным еще полагается выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для военнослужащих при выслуге от десяти до 25 лет размер субсидии составит до 75% стоимости жилья, при выслуге более 25 лет — до 100%.

Иные категории граждан (малоимущие, бюджетники и другие) могут рассчитывать на субсидию в размере от пяти до семидесяти процентов, в зависимости от времени нахождения в очереди на улучшение жилищных условий (от пяти процентов за один год и до семидесяти процентов за десять и более лет).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в 2026 году россияне могут рассчитывать на увеличение социальных выплат. По словам министра финансов Антона Силуанова, проект федерального бюджета предусматривает рост заработной платы для определенных категорий бюджетников на 7,6%.

