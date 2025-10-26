В Японии озвучили условие отказа от поддержки Украины

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В настоящее время Токио находится перед сложным выбором.

Какая страна может перестать поддерживать Украину

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder / CHROMORANGE

Япония может отказаться от поддержки Украины, если будет независима от США, сообщил японский историк Такэюки Танака в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам историка, необходимо еще одно условие для обретения большей самостоятельности Японии — это победа российской стороны в украинском конфликте.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США», — поделился историк.

Танака подчеркнул, что для полного освобождения от влияния Вашингтона Токио необходимо восстанавливать и укреплять отношения с Россией через народную дипломатию.

Историк также добавил, что не сомневается в победе российской стороны в конфликте с Украиной. По словам собеседника, в настоящее время Япония находится перед выбором — продолжать следовать по маршруту США или начать строить собственный курс, ориентируясь на Москву и выстраивая «народные мосты».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, правительство Японии ушло в отставку. Премьер-министр Сигэру Исиба пробыл на посту чуть больше года.

