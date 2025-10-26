Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске достигло 13

Элина Битюцкая
Всего в результате ЧП пострадали 29 человек.

Сколько погибших в результате взрыва в Копейске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Число погибших в результате происшествия выросло до 13, специалисты продолжают разбор завалов. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Вечером 22 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар на территории предприятия.

По последним данным, число погибших увеличилось до 13 человек, тогда как ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал о 12 жертвах.

Спасатели и специалисты до сих пор разбирают завалы. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности на заводе.

