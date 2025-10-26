Орландо забыт? Кэти Перри отпраздновала день рождения в компании Джастина Трюдо

TMZ: Кэти Перри отпраздновала день рождения в компании Джастина Трюдо

Певица Кэти Перри отпраздновала 41-й день рождения вместе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

41-летняя Перри и 53-летний Трюдо провели вечер в городе любви — в Париже. Видео, опубликованное TMZ, показывает их у входа в кабаре Crazy Horse Paris: они держались за руки и выглядели счастливыми.

Для торжества Кэти выбрала яркое красное платье, а Трюдо — темный костюм. Пара вместе посетила шоу, а после — покинула заведение под аплодисменты и внимание фотографов.

Инсайдеры сообщают, что Перри относится серьезно к этим отношениям и старается держать их в тайне. Первые слухи о романе появились в июле после совместного ужина в Монреале. Несмотря на сообщения об осложнениях из-за давления СМИ, возлюбленным, судя по всему, это не помешало.

Ранее Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после почти десяти лет вместе и у них осталась пятилетняя дочь Дейзи. Джастин Трюдо в 2023 году развелся со своей женой Софи Грегуар, у них трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Орландо Блум замечен в баре с новой возлюбленной.

