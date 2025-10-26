Путин признался в любви фильму «Я шагаю по Москве»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

В картине снимался народный артист РФ Никита Михалков.

Путин любит фильм Я шагаю по Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым

Президент России Владимир Путин рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве», в котором главную роль исполнил народный артист России Никита Михалков. Об этом российский лидер упомянул в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.

Знаменитый режиссер и актер, снявшийся в этом фильме, 21 октября отметил свой 80-летний юбилей. Зарубин отметил, что картину «Я шагаю по Москве» любит вся страна.

«И я тоже», — ответил глава государства.

Никита Михалков — один из самых известных деятелей российского кино. В его фильмографии десятки культовых работ, среди которых «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие не менее знаковые картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Решение приурочено к 80-летию кинодеятеля. Михалков удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, а также за многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

