Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 28 новых спутников Starlink

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 49 0

В рамках глобального проекта SpaceX планирует вывести на орбиту несколько тысяч малых спутников, чтобы сформировать полноценную глобальную сеть интернет-покрытия.

Как работает система Старлинк

Фото: Reuters/Steve Nesius

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 28 новых малых спутников, предназначенных для глобальной сети Starlink. Об этом заявили представители компании в соцсети X.

Старт ракеты состоялся в 11:00 по местному времени с площадки 40 во Флориде на базе американских космических сил на мысе Канаверал. Спустя примерно час спутники достигли расчетной орбиты и начали интеграцию в существующую сеть.

Falcon 9 использует технологию повторного использования первой ступени носителей, что позволяет существенно снизить стоимость запусков и ускоряет развертывание спутниковой группировки. Каждый из спутников оснащен антеннами и системами связи, обеспечивающими соединение с Землей.

Проект Starlink предполагает размещение на орбите нескольких тысяч спутников, формируя полноценную глобальную сеть интернет-покрытия. Запуск этой партии стал очередным шагом к реализации амбициозной цели SpaceX — предоставить интернет миллионам пользователей по всему миру.

Ранее, писал 5-tv.ru, компания SpaceX запустила 11-й испытательный полет прототипа Starship.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

2:19
Трудности с «Фламинго»: Зеленский рассказал о проблемах при производстве ракет
1:58
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 28 новых спутников Starlink
1:37
Пограничный забор между Россией и Финляндией стал новой «достопримечательностью»
1:16
Невидимый исследователь: в Китае разработали прозрачного робота-медузу
0:54
Опасные сети: за год число детей, обманутых кибермошенниками, выросло на 120%
0:31
«Уверенность на поле боя»: в Испании узнали о посланном Западу сигнале Путина

Сейчас читают

«Ваша задача — не наказать»: как помочь школьнику с учебой и не навредить ему
Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео