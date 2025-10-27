Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 28 новых спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 28 новых малых спутников, предназначенных для глобальной сети Starlink. Об этом заявили представители компании в соцсети X.

Старт ракеты состоялся в 11:00 по местному времени с площадки 40 во Флориде на базе американских космических сил на мысе Канаверал. Спустя примерно час спутники достигли расчетной орбиты и начали интеграцию в существующую сеть.

Falcon 9 использует технологию повторного использования первой ступени носителей, что позволяет существенно снизить стоимость запусков и ускоряет развертывание спутниковой группировки. Каждый из спутников оснащен антеннами и системами связи, обеспечивающими соединение с Землей.

Проект Starlink предполагает размещение на орбите нескольких тысяч спутников, формируя полноценную глобальную сеть интернет-покрытия. Запуск этой партии стал очередным шагом к реализации амбициозной цели SpaceX — предоставить интернет миллионам пользователей по всему миру.

Ранее, писал 5-tv.ru, компания SpaceX запустила 11-й испытательный полет прототипа Starship.

