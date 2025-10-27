MI5, MI6 и GCHQ: в Великобритании выявили слабое место в работе разведки

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

О серьезном разрыве между органами безопасности рассказал экс-советник британского премьер-министра.

The Times: у служб разведки Великобритании слабая координаци

Фото: www.globallookpress.com/Fotostand/Dostmann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Times: у служб разведки Великобритании слабая координация

Службы британской разведки MI5, MI6 и GCHQ плохо скоординированы. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на доклад бывшего советника премьер-министра Ника Тимоти.

В статье сказано, что существует серьезный разрыв между работой Совета национальной безопасности и работой, выполняемой в департаментах, которые, в частности, отвечают за разведку.

В своем отчете экс-советник подчеркивает, что в будущем руководителям данных структур нужно улучшать коммуникацию между друг другом, чтобы все службы могли качественно обеспечивать безопасность граждан Великобритании.

Месяц назад газета The Sun сообщала о том, что из британских тюрем случайно освободили заключенных. За год, с марта 2024 по март 2025, служба исполнения наказаний ошибочно отпустила 262 человека. В материале сказано: некоторых преступников выпустили из-за бюрократических ошибок.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила о потере контроля над границами из-за мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

10:52
Ответ России: как во всем мире отреагировали на испытания «Буревестника»
10:38
«Больше, чем с семьей»: Светлана Колпакова о значении МХТ для артистов
10:26
«Не было денег на похороны»: мужчина несколько лет держал дома останки отца
10:18
В Петербурге подростки избили пенсионерку в автобусе
10:09
«Бизнес кусает локти»: как уход с российского рынка отразился на Южной Корее
10:00
Ни один зомби не устоит: три идеи макияжа на Хэллоуин в домашних условиях

Сейчас читают

Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Вырезали плод из утробы: беременная женщина стала жертвой зверского нападения
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео