MI5, MI6 и GCHQ: в Великобритании выявили слабое место в работе разведки

The Times: у служб разведки Великобритании слабая координация

Службы британской разведки MI5, MI6 и GCHQ плохо скоординированы. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на доклад бывшего советника премьер-министра Ника Тимоти.

В статье сказано, что существует серьезный разрыв между работой Совета национальной безопасности и работой, выполняемой в департаментах, которые, в частности, отвечают за разведку.

В своем отчете экс-советник подчеркивает, что в будущем руководителям данных структур нужно улучшать коммуникацию между друг другом, чтобы все службы могли качественно обеспечивать безопасность граждан Великобритании.

Месяц назад газета The Sun сообщала о том, что из британских тюрем случайно освободили заключенных. За год, с марта 2024 по март 2025, служба исполнения наказаний ошибочно отпустила 262 человека. В материале сказано: некоторых преступников выпустили из-за бюрократических ошибок.

