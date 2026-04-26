Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном партнерстве

Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном.
Фото, видео: EPA/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия и КНДР согласовали перевод двустороннего военного сотрудничества на системную многолетнюю платформу. Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на переговорах с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
«Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу», — сообщил Белоусов.
Он добавил, что российская сторона готова до конца текущего года подписать план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов.
Российский министр подчеркнул исключительный характер сложившихся отношений.
«Тесная дружба между Россией и КНДР находится на беспрецедентно высоком уровне», — отметил Белоусов.
Он также выразил признательность за решение Ким Чен Ына пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции, назвав это большой честью и привилегией.
Глава российского оборонного ведомства отдельно поблагодарил принимающую сторону за радушный прием. Он также отметил, что текущий год обещает быть насыщенным в плане сотрудничества по ряду направлений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Курской области военных КНДР.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
25%
Нашли ошибку?