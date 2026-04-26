Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном партнерстве

Элина Битюцкая
Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном.

Россия и КНДР согласовали перевод двустороннего военного сотрудничества на системную многолетнюю платформу. Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на переговорах с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу», — сообщил Белоусов.

Он добавил, что российская сторона готова до конца текущего года подписать план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов.

Российский министр подчеркнул исключительный характер сложившихся отношений.

«Тесная дружба между Россией и КНДР находится на беспрецедентно высоком уровне», — отметил Белоусов.

Он также выразил признательность за решение Ким Чен Ына пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции, назвав это большой честью и привилегией.

Глава российского оборонного ведомства отдельно поблагодарил принимающую сторону за радушный прием. Он также отметил, что текущий год обещает быть насыщенным в плане сотрудничества по ряду направлений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Курской области военных КНДР.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:21
Нефтяное голодание: что ждет Германию после потери импорта из Казахстана
18:07
Стали известны обстоятельства смерти Героя РФ Алексея Петрова
17:51
Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном партнерстве
17:40
«Мы понимаем, откуда выползли»: история оператора ЧАЭС, который видел взрыв реактора своими глазами
17:25
Собянин рассказал о достижениях москвичей на Международной олимпиаде по биологии
17:08
Кенийский бегун Себастьян Саве установил новый мировой рекорд в марафоне

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств
«Новый язык власти»: как манера переписки выдает токсичных боссов

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео