Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые открыто рассказали о своем романе

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд впервые публично подтвердили, что состоят в отношениях. В беседе с журналистами федерального телеканала пара рассказала, как началось их общение и что стало отправной точкой в развитии романа.

Анна призналась, что поначалу не воспринимала ухаживания Вани всерьез. Он пытался привлечь внимание через ее директора, предлагал фотосессию и участие в юмористическом ролике, однако получил отказ.

Переломный момент наступил, когда Дмитриенко и Пересильд начали совместную работу над клипом певца. Чтобы произвести впечатление, Ваня принес Анне свежий тайский арбуз ранним утром — этот неожиданный поступок растопил лед недоверия и стал началом близкого общения.

«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас. Чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно», — поделилась своими ожиданиями Пересильд.

Сам Дмитриенко отметил, что отношения с Анной придают ему силы и вдохновляют на творчество.

«Очень большая поддержка по-настоящему, и я такой поддержки не испытывал от партнера», — рассказал он.

