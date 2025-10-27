В лесу под Петербургом нашли загадочную колбу с младенцем в формалине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Она пролежала в земле не один год.

Под Петербургом нашли колбу с младенцем в формалине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Кировском районе Ленинградской области обнаружили стеклянную колбу с останками младенца, погруженными в формалин. Необычную находку заметили недалеко от садового товарищества «Связист». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По предварительным данным, емкость пролежала в земле около десяти лет. Внутри находились останки новорожденного, предположительно сохраненные в лабораторных условиях.

Источник издания уточнил, что найденный объект может оказаться старым медицинским экспонатом. В этом районе ранее располагались дома, которые сдавались в аренду медикам, что может объяснить происхождение колбы.

Эксперты уже изъяли емкость и направили ее в морг для дальнейшего исследования и установления точных обстоятельств появления останков.

Ранее в США 39-летняя Джессика Моут оказалась в центре громкого расследования после жуткой находки в ее бывшем доме. Как сообщает People со ссылкой на местные издания, во время осмотра здания, из которого женщину ранее выселили, были обнаружены тела четырех младенцев.

Останки детей нашли 30 сентября: один из них находился в шкафу, а троих обнаружили на чердаке, где они были спрятаны в мешках. Соседи рассказали журналистам, что не знали о беременностях Моут и часто помогали ей с двумя старшими сыновьями, ничего не подозревая.

