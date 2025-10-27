«Не было денег на похороны»: мужчина несколько лет держал дома останки отца

В Японии мужчина держал дома останки отца из-за нехватки средств на похороны

В японской префектуре Хоккайдо сотрудники социальной службы обнаружили в доме 61-летнего Масахико Ичидзе останки его отца. Проверка была проведена после того, как 91-летний Такэси Ичидзе долгое время не выходил на связь и не отвечал на звонки. Об этом сообщает Japan Today.

При осмотре жилища специалисты нашли частично скелетированные останки пожилого мужчины. На место вызвали полицию, чтобы установить обстоятельства происшествия и причины смерти.

Сам Масахико признался, что не сообщил о кончине родителя из-за тяжелого материального положения.

«Я не оповестил полицию и пожарных, потому что у меня не было денег на похороны», — сказал он представителям правоохранительных органов.

По данным полиции, останки Такэси Ичидзе направлены на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти и срок, в течение которого тело находилось в доме. Вопрос о привлечении Масахико к ответственности пока решается.

Ранее в финском городе Турку полицейские сделали шокирующее открытие — в морозильной камере одного из частных домов нашли тела двух взрослых людей, пролежавшие там около тридцати лет. Об этом сообщил портал Yle.

Как выяснили правоохранители, внимание к дому привлек 80-летний врач, который в последнее время вел себя странно и занимался предоставлением ритуальных услуг. После проверки его деятельности полиция провела обыск на территории его жилища.

В результате следственных действий установлено, что в морозильных камерах находились его родители — супружеская пара, умершая еще в середине 1990-х годов. Мужчина скончался в 1994 году, а его жена — годом позже. По данным следствия, похороны планировались, однако по неизвестным причинам так и не состоялись, и тела остались в доме, где их сохраняли в замороженном состоянии все эти годы.

