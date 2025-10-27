В Петербурге подростки избили пенсионерку в автобусе

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Пожилая женщина столкнулась с оскорблениями и жестокостью во время поездки на общественном транспорте.

Школьники избили пенсионерку в автобусе

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге группа подростков избила пожилую пассажирку в одном из городских автобусов. Инцидент произошел после того, как женщина сделала школьникам замечание. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

По словам очевидцев, пенсионерка получила удары ногами в грудь и слышала в свой адрес грубые оскорбления. Ведомство подтвердило, что проводится проверка по факту случившегося.

«По данному факту следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи намерены установить личности всех участников нападения и дать правовую оценку их действиям. По предварительным данным, пострадавшая женщина получила травмы, требующие медицинской помощи.

В сентябре в Нижегородской области двое подростков на протяжении недели издевались над пожилой женщиной, избивая и унижая ее, а записи выкладывали в интернет. Потерпевшая получила переломы ребер. Нападавших задержали.

Еще один случай произошел в январе во Владимирской области. Двое школьников напали на 70-летнего мужчину у торгового центра «Круиз» в Гусь-Хрустальном. Пенсионеру потребовалась медицинская помощь, врачи зафиксировали множественные травмы, включая перелом носа и сотрясение мозга.

Следственные органы подчеркивают, что подобные нападения несовершеннолетних на пожилых граждан становятся тревожной тенденцией и требуют ужесточения профилактических мер.

