В Татарстане пятилетняя девочка выбросила из окна младенца

В Татарстане пятилетняя девочка выбросила из окна многоквартирного дома своего младшего брата, который погиб от падения. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в поселке городского типа Васильево. По предварительным данным, в момент трагедии взрослые отсутствовали, а дети находились дома без присмотра. Старшая девочка каким-то образом смогла открыть окно и выбросила младенца наружу.

По информации СК, специалисты намерены выяснить, были ли нарушены обязанности по воспитанию и надзору за детьми, а также установить, как ребенок смог беспрепятственно добраться до окна.

Ранее в Москве на улице Удальцова произошел несчастный случай — трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на десятом этаже. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

По данным МЧС, после падения ребенок чудом остался жив — девочку обнаружили на козырьке подъезда. Прибывшие спасатели аккуратно поднялись и сняли малышку, передав ее медикам, которые сейчас борются за жизнь пострадавшей.

В экстренных службах уточнили, что «ребенок был уложен на спинальный щит, транспортирован с козырька на землю и передан медикам». Обстоятельства происшествия выясняются, специалисты проверяют, были ли в момент падения рядом взрослые.

