Названа дата, когда москвичи увидят межзвездную комету 3I/ATLAS

Жители Москвы увидят межзвездную комету 3I/ATLAS после 30 октября

Жители и гости столицы смогут увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS на утреннем небе с 30 октября до 17 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По данным ученых, небесное тело приблизится к Солнцу в ночь на 29 октября. Расстояние между ними составит 1,36 астрономических единиц. Это редкое явление. Своими глазами увидеть «инопланетный корабль» можно будет с 05:00 до 07:00 утра. Ожидается, что комета появится на юго-восточном горизонте.

Не так давно в Солнечной системе был обнаружен новый межзвездный объект — 3I/ATLAS. Его диаметр, по оценкам экспертов, достигает 20 километров. По предварительным данным, он не опасен для Земли. Эта комета стала третьим объектом, зафиксированным в пределах нашей системы за всю историю наблюдений. Подобные явления представляют особую ценность для ученых. Поэтому в ходе пролета 3I/ATLAS через Солнечную систему эксперты попытаются изучить это небесное тело получше.

