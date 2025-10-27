Названа дата, когда москвичи увидят межзвездную комету 3I/ATLAS

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 60 0

Ученые открыли это небесное тело не так давно.

Когда в Москве можно будет увидеть комету 3I/ATLAS

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Москвы увидят межзвездную комету 3I/ATLAS после 30 октября

Жители и гости столицы смогут увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS на утреннем небе с 30 октября до 17 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По данным ученых, небесное тело приблизится к Солнцу в ночь на 29 октября. Расстояние между ними составит 1,36 астрономических единиц. Это редкое явление. Своими глазами увидеть «инопланетный корабль» можно будет с 05:00 до 07:00 утра. Ожидается, что комета появится на юго-восточном горизонте.

Не так давно в Солнечной системе был обнаружен новый межзвездный объект — 3I/ATLAS. Его диаметр, по оценкам экспертов, достигает 20 километров. По предварительным данным, он не опасен для Земли. Эта комета стала третьим объектом, зафиксированным в пределах нашей системы за всю историю наблюдений. Подобные явления представляют особую ценность для ученых. Поэтому в ходе пролета 3I/ATLAS через Солнечную систему эксперты попытаются изучить это небесное тело получше.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Земли появилась еще одна Луна. Она будет сопровождать нашу планету минимум до 2083 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

10:52
Ответ России: как во всем мире отреагировали на испытания «Буревестника»
10:38
«Больше, чем с семьей»: Светлана Колпакова о значении МХТ для артистов
10:26
«Не было денег на похороны»: мужчина несколько лет держал дома останки отца
10:18
В Петербурге подростки избили пенсионерку в автобусе
10:09
«Бизнес кусает локти»: как уход с российского рынка отразился на Южной Корее
10:00
Ни один зомби не устоит: три идеи макияжа на Хэллоуин в домашних условиях

Сейчас читают

Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Вырезали плод из утробы: беременная женщина стала жертвой зверского нападения
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео