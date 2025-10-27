«Даже спектакля недостаточно»: Павел Ворожцов про уникальность Олега Табакова

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 77 0

Народный артист СССР оставил после себя уникальное наследие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Павел Ворожцов: даже среди актеров своего поколения Олег Табаков был особенный

Рассказ про народного артиста СССР Олега Табакова невозможно уместить в несколько предложений. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Павел Ворожцов на мероприятии в честь 127-летия Московского художественного театра имени Антона Чехова (МХТ).

«В этом, как все говорят, уникальность Олега Павловича, что про него нельзя сказать в одном, двух или даже в трех предложениях. И, если честно, я вам скажу, что этого спектакля (в честь дня рождения театра в МХТ поставили документальный спектакль о Табакове. — Прим. ред.) не достаточно. Он все равно не соотносится с масштабом этой личности», — отметил актер.

Ворожцов был лично знаком с легендарным советским артистом и даже успел с ним поработать. Однако все еще поражается влиянию и достижениям Табакова.

«Там целое поколение таких актеров <…> Это такая эпоха послевоенная. Видимо, в этих людях что-то особенное было. Каждое поколение чем-то отличается, но это было какое-то удивительное. Там Леонов (Евгений Леонов — народный артист СССР. — Прим. ред.), Смоктуновский (Иннокентий Смоктуновский — народный артист СССР. — Прим. ред.), кто-то старше, кто-то меньше. Но он (Табаков. — Прим. ред.) был еще особенный и среди них», — подчеркнул Ворожцов.

Отдельно актер отметил уникальное наследие, которое после себя оставил Табаков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что художественный руководитель МХТ и народный артист РФ Константин Хабенский рассказал об Олеге Табакове.

