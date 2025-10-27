Черная вдова: женщина искала любовь после смерти супруга и убила троих мужчин

People: Женщина искала любовь после смерти супруга и убила троих мужчин

Спустя более десяти лет после смерти мужа, с которым она прожила 25 лет, 70-летняя жительница Японии вновь пыталась устроить личную жизнь. Однако ее поиски любви закончились серией убийств. Об этом сообщает People.

В 2007 году вдова начала встречаться с 78-летним мужчиной. После ужина с ней он внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован с признаками удушения. Однако мужчина выжил.

В 2011 году женщина познакомилась с 71-летним пенсионером, с которым собиралась узаконить отношения. Однако в 2012 году мужчина потерял сознание во время поездки на мотоцикле и умер в больнице

Через год женщина завязала отношения с мужчиной, пережившим рак легких. В 2013 году после ужина с вдовой он потерял сознание и вскоре скончался. Уже через два месяца она вышла замуж за 75-летнего избранника, с которым познакомилась через брачное агентство. Через несколько недель после свадьбы он умер во время ужина в их доме.

Смерть последнего возлюбленного женщины вызвала подозрение у полиции. Вскрытие показало, что он был отравлен цианидом. Следователи вновь открыли дела других погибших мужчин. В 2014 году женщина была арестована по обвинению в убийстве троих мужчин и в покушении на убийство.

СМИ окрестили ее «Черной вдовой» Японии. Женщина получила около девяти миллионов долларов (729 миллионов рублей) страховых выплат и наследства, но позже потеряла большую часть средств на финансовых рынках.

«Мне казалось, что муж дискриминирует меня в финансовом плане, и я разозлилась. Я ждала подходящего момента, потому что хотела убить его из-за глубокой ненависти», — рассказала она в суде об отравлении второго супруга.

В том же году суд признал ее виновной и приговорил к смертной казни через повешение. В 2021 году Верховный суд Японии оставил приговор в силе, подтвердив, что мотивом женщины была финансовая выгода. В декабре 2024 года 78-летняя «Черная вдова» умерла в центре содержания под стражей в Осаке.

