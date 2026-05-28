Собянин: В Москве созданы уникальные меры поддержки промышленности

София Головизнина
В настоящее время в рамках поддержанных проектов в городе строят более 2,6 миллиона квадратных метров производственных площадей.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Москве созданы уникальные по своей эффективности меры поддержки, нацеленные на расширение высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и серийное производство передовой продукции. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«В 2025-м предприятия города привлекли больше 100 миллиардов рублей инвесткредитов на развитие и масштабирование при участии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. В результате поддержки Фонда на данный момент уже построено свыше 184 тысяч квадратных метров промышленных площадей, введены в эксплуатацию по итогам прошлого года 19 промобъектов, закуплено больше 1,6 тысяч единиц оборудования, создано 3,3 тысячи рабочих мест», — написал Мэр Москвы.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает активную поддержку предприятиям, реализующим важные для города проекты. Столичные программы предоставляют необходимые ресурсы для модернизации производств, внедрения инновационных технологий и создания современной промышленной инфраструктуры.

В 2026 году планируется реализация 30 проектов, предусматривающих ввод 240 тысяч квадратных метров площадей и создание пяти тысяч рабочих мест.

Всего благодаря программам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в экономику столицы удалось привлечь 570 миллиардов рублей инвестиций. В рамках поддержанных проектов в городе возводят свыше 2,6 миллиона квадратных метров производственных площадей. Ожидается, что к 2030 году будет создано около 50 тысяч новых рабочих мест.

В числе поддержанных фондом проектов — начало производства госпитального и лечебного компрессионного трикотажа «Эластик технолоджис» в особой экономической зоне «Технополис Москва», запуск предприятия по изготовлению отечественной компьютерной техники и комплектующих «ИнтехПро», открытие новых производственных линий «Парус электро» по созданию систем автоматизации, распределительных устройств для электростанций, продукции для дата-центров и возобновляемой энергетики.

Сергей Собянин провел личный прием граждан
«Бросать буду»: Евгения Медведева рассказала о подготовке к свадьбе
В ДНР три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ
Выправка военного и улыбка: как Калюжный зарабатывает после возвращения из армии
Мужчина свел счеты с жизнью в стрелковом клубе Москвы

