Сергей Собянин провел личный прием граждан Телеграм Вконтакте Одноклассники

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

В ходе встречи обсудили актуальные вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры и многие другие.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Президента России. Свои вопросы жители смогли задать в офлайн-режиме и по видеосвязи.

Учитель-дефектолог школы № 1554 Светлана Селиверстова попросила решить вопрос с освещением участка между домами 12б и 12в на Северном бульваре. Это позволит сделать пешеходное пространство более безопасным, а автомобилистам будет удобнее парковаться. По ее словам, в темное время суток жители вынуждены идти в обход.

«Когда район застраивался, это было в 70-х годах прошлого столетия, освещения от окон хватало для того, чтобы осветить большой участок. Сейчас деревья выросли», — сказала она. 

Мэр Москвы отметил, что сейчас в районе количество уличных фонарей увеличилось практически вдвое. Другими стали и сами осветительные приборы. 

«Их стало много, в два раза больше, но при этом электричества они потребляют не больше, чем прежние, потому что другие энергоэффективные приборы. Ну и стараемся освещать дворы, междворовые пространства, парки, скверы. Я дам поручение, чтобы, конечно, всё там сделали и осветили уже в этом году», — подчеркнул Мэр Москвы. 

Всего с 2011 года на территории Северо-Восточного административного округа наружным освещением оборудовано 1275 объектов. Там смонтировали 9553 опоры.

До 2030 года в городе планируется устройство еще около 50 тысяч новых фонарей. В столице не останется слепых зон и территорий с явно недостаточным освещением.

 

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
Собянин: В Москве созданы уникальные меры поддержки промышленности
23:43
Сергей Собянин провел личный прием граждан Телеграм Вконтакте Одноклассники
23:16
«Бросать буду»: Евгения Медведева рассказала о подготовке к свадьбе
23:02
В ДНР три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ
22:50
Выправка военного и улыбка: как Калюжный зарабатывает после возвращения из армии
22:34
Мужчина свел счеты с жизнью в стрелковом клубе Москвы

Сейчас читают

Помогут кишечнику или холестерину? Почему опасно объедаться финиками
Без пенсии в старости? Какие стаж и баллы нужно проверить уже сейчас
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео