Достойный Богов: на Балтике нашли кинжал возрастом 2800 лет с небесными узорами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Орнамент напоминает россыпь звезд и солнечные символы.

На Балтике нашли древний кинжал

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Балтике обнаружили кинжал возрастом 2800 лет с небесмными узорами

На западном побережье Польши, в Поморском воеводстве, археологи обнаружили оружие раннего железного века — кинжал гальштатского периода возрастом приблизительно 2800 лет. Об этом сообщает Archaeology Magazine.

По словам исследователей, изделие украшено звездами, полумесяцами и солнечными мотивами, что указывает на глубокую связь древних мастеров с небесными представлениями и солярными культами. Предполагается, что такое оружие могло принадлежать знатному воину либо использоваться как ритуальный символ власти.

Ученые подчеркивают, что находка была случайной: во время обследования береговой зоны в районе Камень-Поморский после шторма обрушилась часть скалы, из глиняного фрагмента которой извлекли кинжал. Его длина составляет 24,2 сантиметра, клинок почти не поврежден, узоры четкие, рукоять не деформирована.

Если подтвердится, что кинжал действительно выполнен мастерами Центральной Европы и имел ритуальное значение, это может открыть новые данные о торговых и культурных связях раннего железного века и показать, как распространялись технологии и символика через Европу задолго до нашей эры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

15:31
В Ленобласти закрыли майнинг-ферму, укравшую электроэнергии на миллиард рублей
15:26
Уведомления на «Госуслугах» приравняют к официальным извещениям о налоговых долгах
15:20
Россия денонсирует соглашение с США по утилизации оружейного плутония
15:17
ВС РФ продолжают уничтожение окруженных группировок в Купянске и Красноармейске
15:10
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
15:03
Достойный Богов: на Балтике нашли кинжал возрастом 2800 лет с небесными узорами

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео