Достойный Богов: на Балтике нашли кинжал возрастом 2800 лет с небесными узорами

На Балтике обнаружили кинжал возрастом 2800 лет с небесмными узорами

На западном побережье Польши, в Поморском воеводстве, археологи обнаружили оружие раннего железного века — кинжал гальштатского периода возрастом приблизительно 2800 лет. Об этом сообщает Archaeology Magazine.

По словам исследователей, изделие украшено звездами, полумесяцами и солнечными мотивами, что указывает на глубокую связь древних мастеров с небесными представлениями и солярными культами. Предполагается, что такое оружие могло принадлежать знатному воину либо использоваться как ритуальный символ власти.

Ученые подчеркивают, что находка была случайной: во время обследования береговой зоны в районе Камень-Поморский после шторма обрушилась часть скалы, из глиняного фрагмента которой извлекли кинжал. Его длина составляет 24,2 сантиметра, клинок почти не поврежден, узоры четкие, рукоять не деформирована.

Если подтвердится, что кинжал действительно выполнен мастерами Центральной Европы и имел ритуальное значение, это может открыть новые данные о торговых и культурных связях раннего железного века и показать, как распространялись технологии и символика через Европу задолго до нашей эры.

