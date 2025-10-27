Число пользователей MAX достигло 50 миллионов

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов.

Сколько пользователей зарегистрировались в MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С момента выхода бета-версии весной 2025 года в мессенджере MAX зарегистрировались 50 миллионов человек, при этом среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов пользователей. Об этом сообщает пресс-служба национального мессенджера.

Отмечается, что рекордный показатель был зафиксирован 22 октября. Тогда суточный охват пользователей превысил 22,5 миллиона. С момента запуска платформы пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, совершили 842 миллиона звонков и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллиона.

Одновременно по всей стране стала доступна образовательная платформа «Сферум», которая привлекла свыше 10 миллионов пользователей. Бета-версия MAX была представлена широкой публике в марте 2025 года. Развитием проекта занимается компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Мессенджер предлагает аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправку больших файлов до 4 Гб, денежные переводы и каналы.

На сегодняшний день свои каналы в MAX ведут более 13 тысяч популярных блогеров, к которым недавно присоединились певица Жасмин, актер Никита Панфилов, композитор Илья Ушуллу и блогер-путешественник Максим Кудряшов. Кроме того, 23 октября мессенджер запустил «Платформу для партнеров», позволяющую бизнесу интегрировать свои сервисы: продажи товаров, прием платежей, бронирование путешествий и поддержку клиентов. В течение нескольких дней заявку на подключение подали около 3 тысяч компаний.

Пресс-служба подчеркнула, что на данном этапе к платформе могут подключаться только российские компании с приложением в RuStore, что открывает новые возможности для взаимодействия с пользователями и расширения коммерческих сервисов в экосистеме МАХ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

