Надежда Чернобыля: женщина назвала дочь в честь исторической катастрофы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Родители ребенка не были осведомлены о масштабах трагедии 1986 года.

Фото: 5-tv.ru

Mirror: Женщина назвала дочь в честь исторической катастрофы

Молодая мама решила назвать дочь в честь исторической катастрофы и объявила имя на праздничной вечеринке в честь рождения ребенка. Теперь девочка носит имя Чернобыль Хоуп (Надежда Чернобыля). Об этом сообщает Mirror.

«Присоединяйтесь к нам в час Чернобыльской Надежды», — было написано в приглашении.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что имя «Чернобыль» может считаться данью уважения выжившим, другие же возмутились и назвали выбор родителей неуместным.

«Надежда в качестве второго имени — это просто оскорбление», — отметил один из пользователей.

Позднее стало известно, что родители ребенка не были осведомлены о масштабах трагедии 1986 года. Им просто показалось, что слово «Чернобыль» звучит красиво и оригинально. В шутку составив список странных названий, родители пришли к окончательному решению назвать дочь Чернобыль Хоуп (Hope — в переводе с английского надежда).

Чернобыльская атомная электростанция взорвалась в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке вблизи Припяти. В первые часы погибло около 30 человек, большинство из которых были пожарными и персоналом станции, а долгосрочные последствия радиационного воздействия привели к тысячам смертей и заболеваниям на протяжении десятилетий. Катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики и оставила серьезный экологический след.

