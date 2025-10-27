Умерла автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Она также работала со многими эстрадными артистами.

Фото: YouTube/Московская филармония--Moscow Philharmonic Society

Из-за тяжелой болезни ушла из жизни Ирина Севастьянова — поэт и автор множества песен, исполняемых заслуженной артисткой РФ Татьяной Булановой, эстрадной певицей Екатериной Семеновой и другими известными артистами. Об этом сообщил певец Алмас Багратиони в личном блоге.

«25 октября ушла из жизни Ирина Севастьянова — поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек… В последние месяцы мы особенно сблизились — нас объединяла одна творческая волна, много теплых разговоров и взаимопонимание», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что стихи Ирины трогают сердца слушателей и находят отклик.

Дуэт «Смысл Есть» из Москвы, состоящий из Ирины Ламили и Дмитрия Святозара, выразил скорбь по поводу смерти и тяжелой болезни поэтессы. Они добавили, что Ирина была искренне верующей и глубоко любила Родину.

«Четыре дня назад она сказала, что никогда не думала, что столько людей будут беспокоиться о ней, когда она столкнулась со страшной болезнью. Ее любили. Любят», — рассказали музыканты.

Певица Наталья Влади также поделилась воспоминаниями и совместным фото с поэтессой.

Ирина Севастьянова известна как автор многих песен, вошедших в репертуар Татьяны Булановой («Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа», «Возвращайтесь, пацаны»), а также Екатерины Семеновой, Марины Девятовой, Сергея Куприка и других исполнителей.

Тело Севастьяновой будет перевезено из Сочи в Абхазию для захоронения рядом с отцом. Друзья поэтессы уже начали собирать средства на организацию похорон.

