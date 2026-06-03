Российские дроноводы уничтожили укрытие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 215 0

Цель находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет БПЛА группировки «Днепр» уничтожил укрытие с личным составом боевиков ВСУ

Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» уничтожил временное укрытие с личным составом боевиков Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Несмотря на сложные условия и работу вражеских систем РЭБ, российские операторы продолжают выполнять задачи. В ходе воздушной разведки на левобережье был замечен подвал, куда забежали двое украинских военных. После доразведки расчет получил команду на уничтожение цели. Оператор FPV-дрона точно проложил маршрут и поразил укрытие. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение.

Бойцы расчета взаимозаменяемы: каждый прошел полный курс огневой подготовки по всем видам вооружения подразделения, что повышает шансы на успешное выполнение боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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