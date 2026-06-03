Синоптики спрогнозировали облачность и до 25 градусов тепла в Москве 3 июня

Гидрометцентр: в Москве 3 июня ожидается облачность и до 25 градусов тепла

Жителей столицы России 3 июня ждет приятно теплая погода с переменной облачностью и почти без осадков. Соответствующий прогноз появился на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха в Москве составит от плюс 23 до плюс 25 градусов, а ночью может похолодать до плюс 9 градусов.

В Московской области в течение дня температура будет колебаться в диапазоне 20-25 градусов выше нуля. В ночное время столбики термометров опустятся до показателя плюс 7 градусов. Ветер западный или юго-западный ветер со скоростью 2–10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах региональной нормы, 749–750 миллиметров ртутного столба.

Начало календарного лета в Москве выдалось нежарким, однако, несмотря на прохладу, жители города отправились отдыхать на Патриарших прудах. Но не все обитатели местных водоемов обрадовались гостям. Так, мужчина, раздевшись до трусов, решил окунуться, но столкнулся с недовольством — лебедь выгнал купальщика. Любителям ныряний стоит помнить, что в июне эти птицы агрессивны, потому что защищают потомство.

Ранее 5-tv.ru публиковал список популярных велосипедных маршрутов в Москве. Прокатиться с ветерком по городу с красивым видом или увидеть обитателей леса — поездку можно выбрать на любой вкус. И лучше, как уже было сказано, держаться подальше от лебедей.

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