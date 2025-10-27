На страже национальных интересов: Песков о реакции Трампа на испытания «Буревестника»

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 59 0

Ракета может зависать в воздухе на несколько суток.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Handout; 5-tv.ru

Песков: точка зрения президента США Трампа на испытания «Буревестника» важна

Россия и президент страны всегда руководствуются национальными интересами, так было, есть и будет. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на испытания новой росийсской крылатой ракеты «Буревестник».

Ранее американский лидер заявил, что Россия и Соединенные Штаты не ведут между собой «игр».

«Это точка зрения главы американского государства, она важна. Но, повторяю, при всей нашей открытости при налаживании диалога с Соединенными Штатами, Россия и президент России, прежде всего, руководствуются собственными национальными интересами», — подчеркнул Песков.

По данным аналитиков, возможность «Буревестника» зависать в воздухе на несколько суток является серьезной проблемой, к которой западные ВС были не готовы.

Ранее 5-tv.ru писал, что межконтинентальная ракета глобальной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, разработанная в России, — всемирно уникальна. Главная особенность разработки, в том, что она может облетать защитные районы. К тому же она в состоянии долететь из России до Соединенных Штатов и атаковать там любой необходимый объект.

