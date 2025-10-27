«Не играем в игры»: Трамп об отношениях России и США

Трамп: Россия не играет в игры с нами, а мы не играем с ними

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты не ведут между собой «игр». Так он отреагировал на сообщение об испытании российской ракеты «Буревестник». Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

Ранее в тот же день издание The New York Times писало, что президент России Владимир Путин, представив «Буревестник», направил жесткий сигнал западным странам. По данным газеты, ракета с ядерной энергетической установкой может летать дольше обычных и обходить системы противоракетной обороны.

Путин сообщил, что испытания прошли успешно, отметив, что подобного оружия нет ни у одной другой страны в мире.

Как позже отметил депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, заявление Путина вызвало обеспокоенность на Западе. По его словам, испытания подтвердили высокий уровень боеготовности российской армии и стали наглядной демонстрацией ее возможностей.

