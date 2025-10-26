«Оружие судного дня»: эксперты о ключевых характеристиках ракеты «Буревестник»

У российской ракеты «Буревестник» нет аналогов в мире

Межконтинентальная ракета глобальной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, разработанная в России, — всемирно уникальна. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали военный эксперт Юрий Кнутов и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Главная особенность разработки, по словам Кнутова, в том, что она может облетать защитные районы. К тому же она в состоянии долететь из России до Соединенных Штатов и атаковать там любой необходимый объект.

«Особенность ракеты состоит в том, что она обходит районы противовоздушной, противоракетной обороны противника. Она в состоянии долететь до США и нанести удар по любой цели, которая там есть. Дальность этой ракеты — 20 тысяч километров, экватор — 40 тысяч, поэтому ракета может достичь любой цели на территории Северной Америки. Не говорю уже про Европу», — отметил специалист.

Помимо этого, Кнутов пояснил, почему в других странах «Буревестник» назвали «оружием судного дня».

«Используется ядерная установка, и случае катастрофы или поражения какой-то цели может произойти радиоактивное заражение окружающей среды. Поэтому такое оружие применяется только в качестве ответного удара», — сказал он.

Другой примечательной деталью является система наведения и проработанная электроника. Кнутов подчеркнул, что российская ракета пока не имеет аналогов в мире.

«На сегодняшний день аналогов ракеты „Буревестник“ не существует. Полагаю, что здесь мы опережаем многие страны на пять — десять лет, а, может быть, и больше», — добавил он.

Специалист назвал ракету — ответом президенту США Дональду Трампу на его угрозы о размещении на территории Украины Tomahawk.

«Подобного рода испытания призваны отрезвить горячие головы в Вашингтоне, которые пытаются шантажировать Россию размещением ракет средней дальности», — заявил собеседник.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

В свою очередь эксперт Никулин рассказал, что благодаря ядерному двигателю «Буревестник» может крайне долго перемещаться в небе и маневрировать.

«На испытаниях она пролетела за 15 часов больше 14 тысяч километров. Скорость у нее дозвуковая, она является неким аналогом ракеты Tomahawk, только с ядерным двигателем, который позволяет ей бесконечно находится в воздухе», — сказал он.

При этом специалист предположил, что ракету могут принять на вооружение к 2027 году, как показательный момент для США.

«Будет, по-видимому, принята на вооружение к 2027 году, когда истечет срок продленного договора СНВ-III. Если американцы не согласятся на наши условия, но тогда России придется ставить эту перспективную ракету на вооружение», — пояснил Никулин.

По его словам, на Западе российскую разработку нарекли «ракетой судного дня» и «летающим Чернобылем» не просто так.

«Это дальнейшее развитие наших стратегических ядерных сил. То есть пока ракета не относится ни к какому классу, но вот в ближайшее время будет принята на вооружение, потому что все испытания прошли успешно. Она пока что уникальная в своем классе. Ничего подобного у американцев нет», — заключил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.