Путин и Токаев обсудили визит главы Казахстана в Россию

В телефонном разговоре затронули и актуальную повестку.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Об этом только что сообщили в Кремле. Лидеры обсуждали актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе подготовку государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и Косым-Жомарт Токаев обсуждали развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Астаны. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном, вы знаете. Могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения, и не только благодаря нашим с вами личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — отмечал лидер РФ.

