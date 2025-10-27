«В качестве сувенира»: в аэропорту у россиянки в сумке нашли чучело крокодила

В Новокузнецке у прибывшей из Вьетнама россиянки нашли чучело крокодила в сумке

В аэропорту Новокузнецка таможенники обнаружили чучело крокодила в сумке пассажирки, прилетевшей из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Во время таможенного контроля ручной клади было выявлено чучело весом 528 граммов и длиной 73 см.

«Женщина пояснила, что приобрела его в качестве сувенира для домашней коллекции. О необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала», — отметил пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский.

Экспертиза подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, находящегося под защитой Конвенции CITES, регулирующей международную торговлю редкими и исчезающими видами животных и растений.

По данному факту возбуждены два административных дела — за несоблюдение запретов и ограничений и за недекларирование товаров. Женщине грозит штраф и конфискация чучела.

