«В качестве сувенира»: в аэропорту у россиянки в сумке нашли чучело крокодила

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 107 0

Пресмыкающееся находится под защитой Конвенции, регулирующей международную торговлю редкими и исчезающими видами животных и растений.

В Новокузнецке у женщины нашли чучело крокодила в сумке

Фото: Telegram/ФТС России | ProТаможню/customs_rf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Новокузнецке у прибывшей из Вьетнама россиянки нашли чучело крокодила в сумке

В аэропорту Новокузнецка таможенники обнаружили чучело крокодила в сумке пассажирки, прилетевшей из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Во время таможенного контроля ручной клади было выявлено чучело весом 528 граммов и длиной 73 см.

«Женщина пояснила, что приобрела его в качестве сувенира для домашней коллекции. О необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала», — отметил пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский.

Экспертиза подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, находящегося под защитой Конвенции CITES, регулирующей международную торговлю редкими и исчезающими видами животных и растений.

По данному факту возбуждены два административных дела — за несоблюдение запретов и ограничений и за недекларирование товаров. Женщине грозит штраф и конфискация чучела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Северной Ирландии разгорелся антимигрантский протест. К западу от Белфаста демонстранты сожгли лодку, на которой были установлены чучела мигрантов, символизирующих перебежчиков через Ла-Манш.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

17:12
Вместо ужина: в Свердловской области мужчина содрал кожу с голодной супруги
17:06
«Меня всю колбасит»: Мария Погребняк случайно выбросила часы Rolex
16:59
Борцы со всей страны сразились за кубок атамана Всероссийского казачьего общества
16:51
Сокровище под землей: на Кубани нашли деликатесный белый трюфель
16:46
Лавров: «ястребы войны» в Европе активно пытаются испортить отношения США и РФ
16:39
Водитель грузовика узнал, что его перепутали в роддоме спустя 60 лет

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео