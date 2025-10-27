Уведомления на «Госуслугах» приравняют к официальным извещениям о налоговых долгах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 15 0

С ноября ФНС сможет взыскивать задолженности с граждан без суда.

Считаются ли уведомления «Госуслуг» официальным извещением

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С 1 ноября в России вступают в силу изменения в налоговое законодательство, согласно которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать задолженности с граждан в досудебном порядке. Теперь уведомления, направленные через портал «Госуслуги», будут считаться надлежащим извещением. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист Дмитрий Кваша.

Эксперт пояснил, что нововведение касается налогов, которые граждане рассчитывают самостоятельно — например, при подаче деклараций или ведении профессиональной деятельности. По его словам, у должников будет 30 дней, чтобы оспорить предъявленные требования.

Кваша отметил, что срок давности по налоговым правонарушениям составляет три года. Он допустил, что налоговая служба сможет начислить все долги за этот период и выставить единое требование на полную сумму, включая недоимку и штрафы. Юрист предупредил, что гражданам важно внимательно следить за уведомлениями на портале, чтобы не пропустить начисления и вовремя обратиться за разъяснением, если они не согласны с предъявленной суммой.

Согласно действующим правилам, уведомления также могут направляться через личный кабинет на сайте ФНС. Если человек не зарегистрирован ни на одном из порталов, извещение будет отправлено заказным письмом.

Кваша добавил, что постановления налоговой службы можно будет обжаловать в суде в установленные законом сроки.

