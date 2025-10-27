«Фрукт достаточно сладкий»: врач рассказала, кому опасно есть хурму

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Всему виной — содержащиеся во ней танины и избыток сахара.

Кому нельзя есть хурму

Фото: 5-tv.ru

Нутрициолог Гузман: хурма может быть опасна для людей с заболеваниями ЖКТ

Употребление хурмы может быть опасно для людей, у которых есть заболевания ЖКТ или диабет. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

По словам врача, всему виной — содержащиеся во фрукте танины и избыток сахара.

«Незрелая хурма содержит много танинов (особенно вяжущие сорта, такие как „королек“), которые могут вызывать запоры, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с моторикой кишечника. Чтобы избежать этого, выбирайте спелую хурму или замораживайте ее, чтобы снизить содержание танинов», — сказала Гузман.

Гузман подчеркнула, что чрезмерное употребление хурмы на фоне сниженной моторики желудка может привести к образованию фитобезоаров — плотных комков из непереваренных волокон. Они способны спровоцировать боли в животе и тошноту.

Кроме того, врач также порекомендовала не употреблять слишком много хурмы людям, страдающим сахарным диабетом, так как фрукт содержит много сахара — примерно 16 г на 100 г продукта.

«Фрукт достаточно сладкий, поэтому людям с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе стоит ограничивать количество и учитывать в составе рациона», — добавила Гузман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как не отравиться морепродуктами.


